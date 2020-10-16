Екатеринбургская епархия назвала кощунством открытие храма экс-схиигуменом Сергием

Екатеринбургская епархия назвала кощунством открытие нового храма на территории Среднеуральского женского монастыря отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу епархии.

В епархии подчеркнули, что все, что сегодня делает бывший схимонах, не является священнодействием, так как ни он, ни его окружение не являются священниками.

«Заявленное «открытие храма» — очередное безблагодатное и кощунственное действо, так же, как проводимые им «богослужения», «исповеди» и так далее», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм под Екатеринбургом. Об этом сообщал представитель Сергия Всеволод Могучев.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом. Позднее 10 сентября он был отлучен от церкви.

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