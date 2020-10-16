Онищенко прокомментировал распространенные мифы о коронавирусе

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какие сведения о коронавирусе являются мифами. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Он заявил, что маска спасает от COVID-19 вопреки противоположным предположениям многих. Так, она удерживает капли слюны, которые могут передать вирус другим людям во время общения, поэтому маски необходимо использовать.

Комментируя вероятность повторного заболевания Онишенко отметил, что антитела у переболевших коронавирусом вырабатываются в любом случае, однако пока неизвестно, как долго они являются активными: это может быть как длительный, так и краткосрочный иммунитет.

Специалист также ответил людям, считающим, что в России нет эпидемии COVID-19. Он пояснил, что цифры интенсивности проявления заболевания говорят об обратном. Кроме того, он подчеркнул, что в мире действительно наблюдается пандемия — явление, при котором инфекция есть в нескольких странах — поскольку коронавирус зарегистрирован в 188 государствах.

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