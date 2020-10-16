В мире за неделю от коронавируса скончались 45 тысяч человек — это больше, чем когда-либо. Об этом пишет ТАСС.

Прежний максимум по смертности зафиксировали в середине июня, когда скончались 43 человека. С начала пандемии в мире погибли больше 1,1 млн человек.

За неделю заразились 2,4 млн человек, также обновив рекорд. Всего на планете вирус подтвердился у 38,9 млн человек, около 0,5% от населения Земли.

Выздоровели уже около 70% от всех заразившихся, примерно 27 млн пациентов.

На первом месте по распространению вируса находятся США (8,2 млн заражений и 222 тысячи смертей), на втором — Индия (7,3 млн заражений и 112 тысяч смертей) на третьем — Бразилия (5,1 млн заражений и 152 тысячи смертей).

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