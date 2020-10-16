В России выявили 15 150 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса, пишет оперштаб.

Отмечается, что 26,6% из заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев подтвердились в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448).

Всего в России заболели 1 369 313, скончались 23 723, выздоровели 1 056 582 человека. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению вируса после США, Индии и Бразилии.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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