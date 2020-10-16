В Москве безработный несколько раз ударил мужчину молотком при ограблении

Житель Москвы напал с молотком на мужчину у подъезда дома и ограбил его. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в четверг, 15 октября, на улице Судостроительная. По данным ведомства, пострадал мужчина 1982 года, неизвестный ограбил его на 62,5 тыс. рублей. Пострадавший обратился за медицинской помощью с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом затылка обратился.

По подозрению в совершении нападения полиция задержала безработного 1997 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о разбое.

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