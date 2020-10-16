Эпидемиолог назвал сроки роста числа новых случаев COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о сроках роста числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он предположил, что «фаза роста» продолжится до первой декады ноября.

Специалист отметил, что в рамках закона эпидемиологии период роста числа новых случаев COVID-19 длится примерно 28 дней.

«Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — сказал Горелов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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