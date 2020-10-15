СМИ: Навальный отдыхает на немецком курорте

Максимс Краюшкинс

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в немецком курортном городе Ибах. Об этом сообщает радиостанция SWR.

Журналисты SWR сообщают, что Навальный снял в Баден-Вюртемберге квартиру и восстанавливает там силы.

Отмечается, что в городе сейчас много полиции. Власти города объясняют это тем, что в Ибахе находится человек под «повышенной защитой».

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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