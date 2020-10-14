Ученые: животные на Камчатке могли погибнуть из-за кислородного голодания

Наиболее вероятной причиной массовой гибели животных на Камчатке могло стать кислородное голодание из-за развития микроводорослей, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. Об этом пишет ТАСС.

Исследование проводили специалисты РГО, МГУ имени М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

«Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина экологических процессов - кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре 2020 года. Кроме того, в воде присутствовали токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей», — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, цветение длилось с начала сентября до октября. Ученые подчеркнули, что животные погибли из-за природных причин. По их словам, флора и фауна уже начали восстанавливаться.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

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