Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в городе должно хватить и новых ограничений не потребуется. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени. Надеюсь, что других мер не понадобится, (что) мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы», — сказала она.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено 339 431 случай заражения коронавирусом. 5 687 человек скончались от инфекции, 265 500 — выздоровели.

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