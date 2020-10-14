Врач оценил возможность вспышки коронавируса из-за роста числа перелетов

Заслуженный врач России, член социального комитета Совфеда Владимир Круглый рассказал, может ли увеличение совершаемых авиаперелетов повлиять на вспышку нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что правительство страны стремилось понизить возможность завоза COVID-19 из других стран через ограничение авиасообщения.

Однако на данный момент, по его словам, число выявленных случаев заболевания достаточно велико, поэтому нет смысл снова закрывать границы с другими странами.

«Если соблюдать все меры безопасности, ожидать всплеска заболевших не приходится», — подчеркнул Круглый.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Матвиенко: с волной заболевших COVID-19 удастся справиться через две-три недели

— В России планируют выпускать 15 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц

— АТОР рассказала, куда россияне чаще всего уезжают в новогодние каникулы