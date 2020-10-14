Под Новосибирском арестовали полицейского, подозреваемого в убийстве трансгендера

В Новосибирской области арестовали до 13 декабря 20-летнего полицейского, которого подозревают в убийстве знакомого-трансгендера. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

В ближайшее время арестованному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, уточнили в ведомстве.

В следственном управлении рассказали, что на допросе мужчина признал вину. По его словам, конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений и унижений с его стороны.

По версии следствия, 5 октября подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово Новосибирской области, в ходе ссоры задушил 24-летнего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка. Источник в правоохранительных органах уточнил, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения.

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