В Москве в среду ожидается до +18°С

В Москве в среду, 14 октября, ожидается до +18°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +16 до +18°C. Будет облачно с прояснениями, по области местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +9...+11°C. Будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 746 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.