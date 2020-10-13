СК возбудил дело о халатности чиновников после стрельбы под Нижним Новгородом
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы под Нижним Новгородом, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уголовное производство было инициировано по статье о халатности чиновников.
Ранее подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли три человека, нашли мертвым.
12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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