Украина продлит до конца года карантин из-за коронавируса

Кабмин Украины продлит до конца года карантин из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что в правилах адаптивного карантина будут приняты нововведения, касающиеся числа людей на массовых мероприятиях. В «зеленой» зоне смогут собираться не более 50 человек, в «желтой» — не более 30, в «оранжевой» — не более 20.

На Украине коронавирусом заразились 277 982, выздоровели 120 999, погибли 5 254 человека.

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