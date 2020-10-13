Полицейский из Новосибирска подозревается в убийстве друга-трансгендера

В Новосибирской области 20-летний сотрудник ППС подозревается в убийстве своего 24-летнего знакомого-трансгендера, полицейского уволят из органов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации следствия, инцидент произошел 5 октября текущего года в доме подозреваемого в селе Бурмистрово Искитимского района. Между ним и его знакомым произошел конфликт, после которого полицейский задушил своего гостя. В дальнейшем он вывез его тело за территорию поселка и скрыл.

Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти нашли ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным источника агентства, внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина.

Известно, что подозреваемый в убийстве задержан. Он признал свою вину в содеянном.

В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

«Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — уточнили в ГУМВД.

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