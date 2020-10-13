В России разработают новые правила проведения Всероссийской олимпиады школьников

Министерство просвещения РФ разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Эта работа ведется в самом тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами и ведомствами, включая Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минпросвещения РФ пока не планирует переводить российские школы на дистанционный формат обучения из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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