Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске
Антон Демидов
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Сотрудники милиции применили светошумовые патроны и слезоточивый газ на акции протеста в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД белорусской столицы.
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