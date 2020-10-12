Милиция использовала газ и светошумовые патроны на акции протеста в Минске

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Сотрудники милиции применили светошумовые патроны и слезоточивый газ на акции протеста в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД белорусской столицы.

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