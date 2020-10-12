Неизвестный расстрелял автобусную остановку под Нижним Новгородом

Неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным экстренных служб, в результате стрельбы также были ранены трое человек.

Как рассказал агентству дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района, инцидент случился возле остановки в поселке Большие Орлы.

По его словам, стрелявший убежал в лес, в настоящее время ведется его поиск.