Неизвестный расстрелял автобусную остановку под Нижним Новгородом
Антон Демидов
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Неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, в результате стрельбы также были ранены трое человек.
Как рассказал агентству дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Борского района, инцидент случился возле остановки в поселке Большие Орлы.
По его словам, стрелявший убежал в лес, в настоящее время ведется его поиск.