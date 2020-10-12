Жители Кемеровской области похоронили живого родственника с COVID-19

Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили живого родственника с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители села Шабаново похоронили пожилого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него выявили COVID-19. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание, дедушка оказался живым. Отмечается, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

Сейчас в минздраве Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с коронавирусом, поступивших из учреждения социальной защиты.

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