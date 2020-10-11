Почти 30 журналистов задержаны на белорусских протестах

Во время проходящих в Белоруссии протестов были задержаны почти 30 работников СМИ, которые освещали воскресные акции. Об этом сообщается в Telegram Белорусской ассоциации журналистов.

По данным БАЖ, в Минске были задержаны 17 журналистов, еще по четыре журналиста в Витебске и Гродно, а также один в Могилеве.

В ассоциации уточнили. что задержанными являются как белорусские, так и иностранные журналисты, в том числе граждане России.

Ранее стало известно, что в Минске были задержаны четверо корреспондентов ТАСС и один РИА Новости. Кроме того, силовики подтвердили, что применяли водометы для разгона вышедших на протесты граждан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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