Следователи выясняют, почему лодки перевернулись на Красноярском водохранилище
Следователи начали проверку по факту затопления двух маломерных судов в заливе Каменка Касноярского водохранилища. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным СК, лодки перевернулись из-за сильных волн. На боту находились шесть человек, пятеро спаслись, один погиб.
«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что МЧС России нашли живыми четырех рыбаков, которые пропали 9 октября после столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище.
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