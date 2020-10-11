Следователи выясняют, почему лодки перевернулись на Красноярском водохранилище

Следователи начали проверку по факту затопления двух маломерных судов в заливе Каменка Касноярского водохранилища. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным СК, лодки перевернулись из-за сильных волн. На боту находились шесть человек, пятеро спаслись, один погиб.

«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что МЧС России нашли живыми четырех рыбаков, которые пропали 9 октября после столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище.

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