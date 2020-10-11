Ученые предупредили об опасности стирки во время пандемии COVID-19

Британские ученые из группы SPI-B заявили, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, так как делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи отметили, что женщины занимаются работой по дому, не подозревая, что COVID-19 может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток.

По словам ученых, наибольшему риску подвержены хозяйки из семей, проживающие с людьми разных поколений.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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