В двух селах в Мордовии ликвидирован крупный пожар

Пожарные ликвидировали открытое горение в Мордовии, где природный пожар перешел на постройки в двух селах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве сообщили, что открытое горение было ликвидировано в двух населенных пунктах и в поле.

Как уточняется, в Носакине есть 144 жилых дома с населением 368 человек, а в Новой Пичеморге — 17 жилых домов с населением 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Мордовии огонь от природного пожара перекинулся на два села, в результате чего пострадали 16 домов.

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