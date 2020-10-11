В Росгидромете сообщили о похолодании в центральной части РФ

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что к концу следующей недели аномально тёплая погода покинет регионы Центрального федерального округа (ЦФО), передает ТАСС.

По словам синоптика, циклон, который придет в центральную часть страны с юга, юга-запада, уйдет на восток.

«В его тыловой части будут существенно холоднее воздушные массы. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдём к климатической норме», — сказал Варакин.

Он отметил, что в большинстве регионов ЦФО сейчас стоит сентябрьская погода.

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