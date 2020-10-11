В мире число новых случаев COVID-19 за сутки бьет рекорд третий день подряд

Число новых случаев коронавируса в мире бьет рекорд третий день кряду. За последние сутки было выявлено 383 359 пациентов с COVID-19, гласят данные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Днем ранее сообщалось о 350 766 случаях коронавирусной инфекции. До этого рекордный показатель был 338 779 случаев инфицирования.

Наибольший прирост заразившихся COVID-19 зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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