В московских магазинах выявили больше 90 нарушителей масочного режима

В Москве власти составили больше 90 протоколов о нарушении масочного режима во время рейда по торговым центрам, пишет ТАСС со ссылкой на участкового уполномоченного ОМВД по Хорошевскому району Олега Зверева.

Зверев уточнил, что нарушители заплатят штраф в размере до 4 тысяч рублей.

В Москве коронавирусом заразились 325 917, выздоровели 260 433, погибли 5 560 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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