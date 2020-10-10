В московских магазинах выявили больше 90 нарушителей масочного режима
В Москве власти составили больше 90 протоколов о нарушении масочного режима во время рейда по торговым центрам, пишет ТАСС со ссылкой на участкового уполномоченного ОМВД по Хорошевскому району Олега Зверева.
Зверев уточнил, что нарушители заплатят штраф в размере до 4 тысяч рублей.
В Москве коронавирусом заразились 325 917, выздоровели 260 433, погибли 5 560 человек.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Руководитель столичного Дептранса заразился коронавирусом
— РБК: московские театры введут ограничения из-за COVID-19