Руководитель столичного Дептранса заразился коронавирусом

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщил дептранс в Telegram.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально», — приводятся слова Ликсутова.

Глава Дептранса добавил, что из симптомов у него есть только насморк. Он будет работать из дома. Ликсутов попросил россиян соблюдать меры предосторожности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, почти 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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