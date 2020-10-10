Общежитие «Щепки» закрыли на карантин

Общежитие Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России закрывается на карантин, который продлится две недели. Об этом сообщил ректор вуза Борис Любимов, передает РБК.

«Это не наша инициатива, это рекомендация Роспотребнадзора, и я думаю, это правильное решение», — сказал Любимов.

Занятия будут проводиться онлайн, добавил он. Ректор не уточнил, что стало причиной введения карантина.

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