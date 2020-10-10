В Петербурге 15 человек подозреваются в хищении онкопрепаратов на 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге следователи провели обыски по делу о хищении препаратов для онкобольных на сумму больше 100 миллионов рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По версии следователей, подозреваемые похищали лекарства в медицинских организациях и перепродавали их оптом и в розницу.

«В результате 35 обысков изъяты документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 человек пройдут проверку на причастность к преступлению.

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