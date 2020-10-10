В Дагестане больше 100 тысяч человек остались без водоснабжения

В дагестанском городе Каспийск больше 100 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по республике.

«В результате прорыва водопровода диаметром 500 мм в районе канала имени Октябрьской революции прервано водоснабжение в 5 539 домах. Без воды остались 103 914 человек», — сказал источник.

По его словам, специалисты восстанавливают водоснабжение. В работе задействованы 13 человек и 5 единиц техники. О причинах аварии пока не сообщается.

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