В Мордовии огонь от загоревшейся травы перекинулся на два села

В двух селах Торбеевского района Мордовии пожар охватил 16 домов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Отмечается, что в настоящий момент горят три жилых и три нежилых здания в Носакино и 10 нежилых домов в Новой Печеморге.

«Площадь пожара в Носакино составляет 700 кв. метров, в Новой Печеморге — 1,5 тыс. кв. метров», — сказал источник.

В 10.41 мск в субботу пожарным сообщили о возгорании сухой травы в Торбеевском районе. После огонь перекинулся на постройки. Погибших и пострадавших нет.

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