В Ираке число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч

В Ираке за сутки коронавирусом заразились 2 344 человека, что увеличивает общее число заражений до 400 124, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что скончались 9 790, выздоровели 332 330 пациентов. Ирак находится на первом месте в арабском мире по распространению коронавируса.

В сентябре власти возобновили транспортное сообщение между провинциями и открыли рестораны. Госучреждения вывели на работу 50% сотрудников.

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