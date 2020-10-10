Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирусную инфекцию, он оказался отрицательным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — сказал священнослужитель.

По его словам, патриарх будет соблюдать двухнедельный карантин.

«Для нас самое важное сейчас - это сохранить жизни людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих», — подчеркнул митрополит Иларион.

В четверг, 8 октября, глава РПЦ заявил, что ушел на карантин из-за контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. В связи с этим патриарх не смог посетить Троице-Сергиеву лавру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Контактировал с больным: патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию

— Патриарх Кирилл самоизолировался после контакта с больным COVID-19

— Появились подробности состояния ушедшего на карантин патриарха Кирилла