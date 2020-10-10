Установлено сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно

Спутниковые снимки помогли установить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива в Камчатском крае 23 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о корабле уже направлены в правоохранительные органы.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в настоящее время прорабатывается единая система мониторинга экологической обстановки региона.

Он также добавил, что в ближайшее время будет запущена комплексная система мониторинга.

4 октября в Минприроды заявили о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в 1,2 раза в водах Авачинской бухты. По данным ведомства на 5 октября, предварительные результаты проб на загрязняющие вещества не показали значительных превышений нормы.

После случившегося губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что пробы воды в реке Налычеве, впадающей в загрязненный Авачинский залив, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не показали.

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