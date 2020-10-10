Раненный в Карабахе российский журналист вышел из комы
Получивший ранения при обстреле в карабахском городе Шуши российский журналист Юрий Котенок вышел из комы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян.
Российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы, также российский гражданин Грант Баладян, пострадали в результате повторного обстрела собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши в четверг, 8 октября.
Отмечается, что Котенок отключен от аппарата искусственного дыхания.
«Он начал говорить, его состояние стабильно тяжелое», — уточнила Унанян.
10 октября в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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