В Крыму обезвредили 100-килограммовую бомбу времен войны
Анна Светлова
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На специальном полигоне в Кировском районе Крыма обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Отмечается, что взрывное устройство нашли в селе Первомайское.
Обезвредили бомбу специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Ранее сообщалось, что в Керчи были обнаружены три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
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