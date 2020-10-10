В Крыму обезвредили 100-килограммовую бомбу времен войны

На специальном полигоне в Кировском районе Крыма обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Отмечается, что взрывное устройство нашли в селе Первомайское.

Обезвредили бомбу специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в Керчи были обнаружены три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

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