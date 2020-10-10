В Москве госпитализировали еще 1047 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1 047 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день было выявлено 4 105 заразившихся.

«За сутки госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую», — говорится в сообщении.

К аппаратам ИВЛ подключены 263 человека.

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