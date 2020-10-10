В России выявили 12 846 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 12 846, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписан 6 781 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 1 016 202.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 22 454. За минувшие сутки зафиксировано 197 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрировано 1 285 084 случая COVID-19.
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