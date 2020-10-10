Правозащитники заявили о более 300 заведенных дел против протестующих в Белоруссии
Белорусский правозащитный центр «Весна» заявил, что в республике с начала электоральной кампании заведено более 300 уголовных дел. Об этом сообщается на сайте центра.
«С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 год, почти за пять месяцев, в стране заведено более 300 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании», — заявили правозащитники.
Самые частые статьи, по которой были возбуждены уголовные дела — «Массовые беспорядки», «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок».
Также известно о делах по статьям о клевете, хулиганстве и других.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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