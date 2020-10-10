Эксперты объяснили низкое число случаев COVID-19 в Китае за сутки

Эксперты объяснили низкое число случаев коронавирусной инфекции в Китае за сутки. Об этом сообщает РБК.

По информации комиссии по здравоохранению КНР, в стране с начала пандемии зафиксирован 85 521 случай COVID-19, жертвами инфекции стали 4 634 человека. За последние сутки в стране был выявлен 21 новый случай коронавируса. По числу заражений на 1 млн населения Китай сейчас находится на 202-м месте в мире.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что низкое количество случаев заражений коронавирусом в КНР не связано в манипуляцией статистикой, помогли высокая дисциплина и эффективный карантин.

«Если бы были тысячи, то мы бы об этом знали», — отметил он.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также отметила приверженность китайцев к традиционной медицине, которая хорошо укрепляет иммунитет.

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