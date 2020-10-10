В Бишкеке за ночь не зафиксировали случаев мародерства
В МВД столицы Киргизии заявили об отсутствии случаев мародерства минувшей ночью. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, ночь в Бишкеке также прошла без погромов.
Представитель пресс-службы уточнил, что за правопорядком в городе следили народные дружинники, военнослужащие и милиционеры.
«Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегически важные объекты под надежной охраной», — подчеркнули в ведомстве.
В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.
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