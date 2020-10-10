Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, через какое время можно будет отказаться от использования защитных масок после вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, перестать носить медицинские маски можно будет только спустя 21 день после введения второй части препарата.

«Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — уточнил Гинцбург.

Он также посоветовал определить уровень проективных антител и при большом их количестве уже принимать решение по ношению маски.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В кругу семьи: Минздрав рекомендует провести выходные дома

— Попова рассказала, кто больше всех болел COVID-19 в сентябре

— Перечислены способы не заразиться коронавирусом в общественном транспорте