Почти 400 тыс. потребителей в США остались без электричества из-за урагана «Дельта»
Ника Пикекатлет
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Ураган «Дельта» лишил электричества почти 400 тыс. потребителей в США. Об этом сообщает портал Poweroutage.com.
Так, пострадавшими от природной стихии числятся жители штатов Техас и Луизиана.
При этом в первом штате лишенными электричества стали более 114 тыс. потребителей, а во втором — 272,6 тысячи.
Урагану «Дельта» присвоена вторая категория. Ранее стихия обрушилась на побережье Луизианы.
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