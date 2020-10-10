Почти 400 тыс. потребителей в США остались без электричества из-за урагана «Дельта»

Ураган «Дельта» лишил электричества почти 400 тыс. потребителей в США. Об этом сообщает портал Poweroutage.com.

Так, пострадавшими от природной стихии числятся жители штатов Техас и Луизиана.

При этом в первом штате лишенными электричества стали более 114 тыс. потребителей, а во втором — 272,6 тысячи.

Урагану «Дельта» присвоена вторая категория. Ранее стихия обрушилась на побережье Луизианы.

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