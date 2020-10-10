В Москве в субботу ожидается до +17°С

В Москве в субботу, 10 октября, ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем столбики термометров поднимутся до +15°С — +17°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером температура воздуха опустится до +6°С — +8°С, без осадков. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.