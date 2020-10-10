Москвичей предупредили о рекордных показателях погоды в начале следующей недели

Синоптики рассказали, что в начале следующей недели температурные показатели могут достигнуть рекордных отметок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что при этом осадки будут идти через день.

Так, во вторник, 13 октября, прогнозируется +16°С — +21°С, а в среду, 14 октября, ожидается +16°С — +20°С.

»(Это. — «Газеты.Ru») достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять», — заключила Макарова.

Она также добавила, что середина октября в Москве была теплой последние два года.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.