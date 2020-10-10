Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных в Карабахе журналистов

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле в непризнанном Нагорном Карабахе журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Двое из пострадавших были доставлены в Москву. Они прилетели бортом летного спецотряда «Россия» с сопровождавшей их правительственной делегацией.

«Их состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнил Кузнецов.

Российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождающий их Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши. Россиянам в срочном порядке сделали операции, после чего их доставили в Ереван.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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