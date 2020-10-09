Собянин счел необъективной теорию об ослаблении коронавируса

Теория о том, что новая коронавирусная инфекция стала менее опасной, является «не очень объективной», считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

По словам мэра, власти принимают необходимые меры, чтобы люди переносили заболевание в легкой форме.

«Понятно, что мы стараемся не довести до госпитализации <...> Но говорить о том, что COVID-19 стал менее опасен, я бы не взялся», – отметил Собянин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские власти не хотят ничего закрывать в Москве из-за коронавируса

— Собянин подвел итоги недели по распространению COVID-19

— Собянин: коечный фонд в Москве сейчас загружен меньше, чем весной