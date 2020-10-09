Число пострадавших в столкновениях в Киргизии достигло 1218

Число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии достигло 1218, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Уточняется, что в настоящий момент на стационарном лечении остаются 228 пациентов, один из них — в реанимации, один человек погиб.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Омурбека Бабанова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Революция на скорую руку: что произошло в Киргизии

— Президент Киргизии заявил о готовности сложить полномочия

— ЦИК Киргизии предложил парламенту снизить избирательный порог