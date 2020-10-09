В России впервые провели больше 500 тысяч тестов на коронавирус за сутки

В России впервые провели больше 500 тыс. тестов на коронавирус за сутки, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«За сутки проведено 507 тыс. тестов на коронавирус», — сказали в ведомстве.

Всего россияне сдали 49,6 млн анализов. Под медицинским наблюдением остаются 251,5 тыс. человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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