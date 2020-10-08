На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 5,5 км
Катерина Медведева
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Выброс пепла зафиксирован на камчатском вулкане Ключевской. Об этом сообщает краевое управление МЧС.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, на Ключевской сопке произошел парогазовый выброс с незначительным содержанием пепла из вулкана на высоту до 5,5 км», — рассказали в спасательном ведомстве.
Менее чем через час выброс пепла на высоту 2,5 км произошел на вулкане Шивелуч.
Отмечается, что на путях распространения пепла двух вулканов населенные пункты отсутствуют.
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