На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 5,5 км

Выброс пепла зафиксирован на камчатском вулкане Ключевской. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, на Ключевской сопке произошел парогазовый выброс с незначительным содержанием пепла из вулкана на высоту до 5,5 км», — рассказали в спасательном ведомстве.

Менее чем через час выброс пепла на высоту 2,5 км произошел на вулкане Шивелуч.

Отмечается, что на путях распространения пепла двух вулканов населенные пункты отсутствуют.

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